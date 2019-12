View this post on Instagram

#TBT de mi primer día de trabajo en la revista Soho, año 2001. He perdido tanto pelo como Duque popularidad. Es la historia de mi vida. Pediré que incluyan en el listado de solicitudes para levantar el paro que se me devuelva esa condición capilar. Sería el punto 106 (después de exigir que le bajen al Chocorramo).