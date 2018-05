Hoy quiero compartirles esta portada de la más reciente edición de la revista Aló. La publicación no solo está celebrando treinta años en el mercado, a través de los cuales por cierto nos ha acompañado en nuestras casas, oficinas, peluquerías, consultorios y centros divertidos de chisme, sino que además está lanzando su nuevo diseño con una propuesta novedosa y contenido fresco para las mujeres colombianas. Es un honor para mí haber sido elegida por el comité del grupo editorial El Tiempo, como su imagen principal de esta carátula histórica de aniversario y renovación. Entre muchas otras cosas, en sus páginas les cuento que pronto regresaré a la televisión como la nueva figura del canal E Entertainment para América Latina. Un proyecto que me tiene feliz y por el cual me iré durante un tiempo a México, con el fin de presentar un nuevo formato llamado: “Ver para querer”. ¿Se han preguntado qué tan importante es la fachada a la hora de enamorarse? Bueno, pues compren la revista y entérense de todos los detalles de mi nuevo programa, que pronto podrán ver en varios países. GRACIAS con letras mayúsculas a Sandra Real, directora de @alodigital por su lealtad de siempre, su cariño y generosidad en cada palabra de la entrevista escrita. A Catalina Ramírez, su productora experta en moda, quien se encargó con profesionalismo y extremo compromiso de todos los detalles. A mi fotógrafo estrella Hernán Puentes, quien de forma milagrosa logra hacerme capturas inesperadas para obtener imágenes inolvidables, dignas de un noble artista visual. A Alejandro Mateus, mi estilista adorado con el cual siempre cuento para verme presentable porque tiene el don de transformarme en minutos ya que carezco de paciencia. Por supuesto y de forma resaltada a Blind, la marca que se encarga del cuidado de mi piel buscando la frescura en el maquillaje con los mejores productos de la industria mundial. Y sobre todo a USTEDES, los que me han llevado hasta niveles inimaginables en mi carrera, razón por la cual los quiero sin conocerlos. #Alo30años #Laportadadelaño @eentertainment @blindstores @hernanpuentes @alejomateus1 @sandrapaolareal @catalinaramirezm

