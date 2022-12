La demanda presentada por Julia Holcomb, en Los Ángeles, no expresa explícitamente el nombre de Tyler, pero según la revista The Rolling Stone, Holcomb ha hecho pública su experiencia con el cantante de ‘Aerosmith’ en el pasado y la demanda cita las propias memorias del músico.

La revista resalta que en su libro autobiográfico, Tyler narra que estuvo a punto de casarse con una “novia adolescente” y que los padres de ella firmaron un papel para que él fuera quien tuviera la custodia y así no fuera arrestado.

Holcomb afirmó haber mantenido una relación con el cantante por tres años cuando ella tenía 16 años y él 25, y que se conocieron después de que ‘Aerosmith’ diera un concierto en Portland, Oregón en 1973.

En el escrito la mujer acusa al cantante de “coaccionar” y “persuadirla” para que creyera que el abuso se trataba de una relación amorosa romántica. Además, narra cómo fue que Tyler la llevó a un hotel y “practicó varios actos de conducta delictiva con ella” la noche en que se conocieron, pese a que él era consciente de la edad de la demandante.

Holcomb describe que un año más tarde el cantante conseguiría su tutela al prometerle a sus padres que le daría una mejor vida que la que ellos hubieran podido ofrecerle, pero que Tyler no cumplió sus promesas, y en cambio la agredía y le proporcionaba drogas y alcohol.

