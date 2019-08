View this post on Instagram

Que me dirías si este fuera el ultimo día de vida que compartimos en Instagram? Yo les diría que disfrute cada momento con ustedes, comentarios negativos y positivos, que me gocé cada instante que plasme acá, pero que mas me gocé plasmar los momentos en compañía de personas con las que compartí instantes maravillosos, les diría que aunque no me verán más en este universo, estaré en el corazón de cada uno de ustedes, que los amé los amo y los amaré por siempre! Gracias totales se quedan en mi corazón azul 💙 #familiadecorazonazul #elfindelmundo