green

En medio de ellas, la exreina del Carnaval de Barranquilla aseguró que está contagiada con el virus y no entiende cómo aún hay gente “que no se está tomando esto en serio”, y lo dijo especialmente por quienes no han cumplido la cuarentena en sus hogares o andan armando parrandas.

“Ellos siguen pensando que es solamente una gripa; yo también pensaba que era solamente una gripa. Tengo 26 años, yo voy a estar bien otra vez, esto no es para darle pesar a nadie, y esto me está dando duro”, aseguró Stephanie, y continuó:

“Estoy cansadísima, no puedo caminar de un extremo de mi apartamento a otro, y mi apartamento es muy pequeño, para buscar agua sin tener que sentarme en la mitad del camino a descansar. Imagínense una persona que no tenga la misma condición de salud que yo, que sea mayor. Sé que de pronto a la mayoría le puede dar sin síntomas, pero hay gente que sí le puede dar pesado, ¿vale la pena que te cargues la vida de alguien más, por uno querer salir, porque están aburridos en la casa? ¡Oigan, es simplemente quedarse en la casa y ya; no les están pidiendo más nada!”.

En sus grabaciones, la joven también aseguró que le encantaría estar en Barranquilla con su familia, pero sabe que eso los pondría en riesgo, por eso prefiere seguir cumpliendo con el aislamiento en su residencia.

Aquí dejamos un video que recopila las historias en las que la exreina se refirió al coronavirus que padece y que algunos siguen creyendo que es un juego, pues ella misma dice que ha visto videos en redes de personas en la calle o en tumultos (situaciones de ese estilo se han visto, por ejemplo, en Bogotá).