Los estudios Disney y Sony Pictures se encontraban negociando la continuidad del ‘Hombre araña’ en el mismo universo que consolidó el éxito de ‘Avengers’ y toda la serie de películas que tuvieron su culmen en su cinta ‘Endgame’.

La última de ese ciclo fue justamente ‘Spider-Man, Far From Home’, que viene siendo una de las más taquilleras. Sin embargo, Deadline asegura que los diálogos entre ambas compañías no tuvieron éxito, y esto significa que, por lo menos por ahora, “Marvel Studios no producirá más películas de Spider-Man”.

Aunque ese medio asegura que había dos películas más en camino con Tom Holland como protagonista y bajo la dirección de Jon Watts, el presidente de Marvel, Kevin Feige, no seguirá siendo el productor ejecutivo.

El desacuerdo entre ambas partes radicaría en que Marvel pedía que ambos estudios financiaran por mitades las próximas producciones, pero Disney tampoco estaría interesado en continuar dividiendo ganancias de la manera en que lo ha hecho en las películas del que muchos consideran como el más fuerte de los superhéroes del reparto de Marvel Comics.

Para Deadline hay otras aristas que también le permitirían a Sony darse la pela por un mejor acuerdo, como que ya tiene planes para una gama mucho más amplia de spin-offs relacionados con Spider-Man, como Morbius, Kraven el cazador y la segunda parte de Venom, sin contar que su película animada en solitario sobre el propio arácnido, ‘Spider-Man into the spider-verse’, ganó el Óscar este año.

Los que no han tomando nada bien esta noticia son los fanáticos, que se han pronunciado con memes y reproches en redes sociales contra ambas partes:

Fandom: No nos puedes quitar a Spider-Man de Tom Holland del MCU

Sony: #SaveSpidey pic.twitter.com/9bUkj920ji — Fann 💛⚡ (@featHolland) August 21, 2019

Sony confirma el fin del acuerdo con Marvel Studios por Spider-Man y culpa a Disney. pic.twitter.com/IOT03AYgX0 — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) August 21, 2019

Arruinarle la carrera a un #SpiderMan es algo que Sony tiene como fetiche. pic.twitter.com/dwWX011Mut — Yo soy Lando (@lando_yosoy) August 21, 2019

Típico, terminas de editar un video, entras a Twitter y ves que #SpiderMan y #Sony son tendencia, y piensas "Genial nueva pelí"… Pero luego te enteras que posiblemente Spider-Man ya no forme parte del UCM… HIJOS DE SU PINCHE MADRE!!! 🤬🔥 pic.twitter.com/KdldNDtiNQ — JugandorCriticon 🌙 (@JugandorAmigo) August 21, 2019