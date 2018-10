Con todo y su cambio de ‘look’, dirigido por la escuela del concurso ‘Yo me llamo’, que lo hizo parecerse un poco más (físicamente) al cantante hawaiano, la voz dista mucho de tener la riqueza del original, así los jurados lo hayan avalado.

El video muestra la transformación del concursante respecto de anteriores presentaciones, pero sigue sin parecerse (en la voz, sobre todo).

Estas son algunas reacciones en redes sociales:

¡Que horrooooor! Cómo hacerles entender que no se llama Bruno Mars 🤦 #YoMeLlamo pic.twitter.com/oUjgngsY31

Si ese man se llama Bruno Mars yo me voy a presentar como Adele y seguro gano, No se llama, No lo han oído, es una vergüenza #YoMeLlamo

— Alejandro Álvarez (@alejoxq) October 20, 2018