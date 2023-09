Bruno Mars, uno de los artistas más esperados conquistó al público brasileño después de no haber visitado el país por 6 años. Entre los éxitos que interpretó el cantante, se encuentran “24K Magic”, “Treasure”, “Finesse”, “Billionaire”, “Marry You”, “When I was Your Man”, “Locked Out of Heaven”, “Just The Way You Are” y “Uptown Funk”. El ‘show’ del cantante fue unos de los más esperados, destacando por su espectacular producción de luces en el escenario Skyline.

Por otra lado, el estadounidense Post Malone fue otro de los artistas más aclamados por el público, quien, sin importar el clima, ofreció un ‘show’ a otro nivel; interpretó temas como “Feeling Whitney”, “Stay”, “Overdrive”, “I Fall Apart”, “Chemical” y tras su presentación obtuvo una buena respuesta del público brasileño, el artista fue quien cerró este primer fin de semana del festival.

Escenarios musicales de The Town 2023

The Town Festival quedará marcado en la historia del entretenimiento en Brasil, gracias al espectáculo de luces que el escenario principal, Skyline, ofreció. Este derroche tecnológico emocionó y puso al público en el centro de la experiencia, mientras disfrutaba de destacados talentos como Ney Matogrosso, Iggy Azalea, MC Hariel Ryan de SP, Cabelinho y Demi Lovato, entre otros.

Por otro lado, en The One, otro de los escenarios destacados, se vivió una jornada dedicada a la música urbana, trazando un viaje a través de generaciones con un impresionante ‘line-up’ que incluyó a Tasha & Tracie junto a Karol Conká, que representaron a la mujer en el rap. Luego, se presentaron Racionais MCs con la Orquestra de Heliópolis, seguidos por Criolo con Planet Ramp.

El escenario New Dance Order no se quedó atrás y ofreció otra de las atracciones más destacadas, donde Os Gemeos demostró la perfecta sinergia entre el arte y la música electrónica. Con un programa diseñado para abrazar a todas las tribus, The Town contó con actuaciones de “Urías”, “Caio Luccas”, “Kayblack” y “Teto no Factory”.

Cantantes reconocidos en The Town 2023

Por último, el jueves 7 de septiembre marca el inicio oficial del tercer día de The Town, que luego dará paso al cuarto y quinto día del festival. Durante estos días, el escenario recibirá a destacados talentos como “Maroon 5”, “The Chainsmokers”, “Foo Fighters”, “Garbage”, “Yeah Yeah Yeahs”, “Joss Stone”, “Ludmilla” y una segunda presentación de “Bruno Mars”, entre otros.

La Ciudad de la Música abrirá sus puertas a las 14 horas, ofreciendo una amplia gama de espectáculos y entretenimiento para el público que asistirá a disfrutar de los tres días restantes de magia con talentos increíbles y un espectáculo inigualable.

