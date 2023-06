La comediante de Stand Up, Sofía Niño de Rivera, desde que se dieron las declaraciones de Ricardo ‘O’Farrill hace unos meses, comentó que el tema de las historias de su compañero de escenario ha sido muy complicado de ver y asimilar.

Esto se dio luego de que el standupero viviera una crisis de neurosis en la que subió historias a su Instagram en las que hablaba de sus compañeros de stand up, y entre ellos, la comediante se vio afectada.

Durante una entrevista con Roberto Martínez en el podcast ‘Creativo’, la comediante habló del tema de Ricardo O’Farrill y mencionó que el tema fue difícil de analizar, sin embargo, añadió que las vistas en sus historias se vieron incrementadas porque los usuarios buscaban una respuesta a la delicada situación que se estaba desarrollando.

Igualmente dijo que el ambiente del standup se tornó muy negativo, e incluso mencionó que la gente quería ‘ver sangre’.

Sofía Niño de Rivera sobre la crisis de Ricardo O’Farrill

La standupera igualmente reveló a Roberto Martínez que las palabras que Ricardo O’Farrill soltó durante sus historias afectaron a muchas personas e incluso hicieron daño, por lo que ella se puso triste porque él estaba en una crisis, sin embargo igualmente detalló que esta ya se veía venir desde antes.

“Esa crisis se veía venir desde hace un rato, hay muchas cosas que la gente no sabe de esa crisis, que pasaron antes, que no es público, que empezó a pasar lo que pasó, lo que más me preocupó a mí fue la reacción del mundo, fue de los titulares”, contó la comediante.

Igual habló de la reacción en redes sociales, porque indicó que los usuarios comenzaron a tomar partido y empezó una pugna entre el bien y el mal, así que una ola de negatividad llegó, pero también dijo que sus trece años de carrera la ayudaron a no reaccionar ante eso.

Sofía Niño de Rivera dijo que le dio tristeza no poder hacer nada por él

Igualmente habló sobre la segunda crisis del standupero, la que fue peor para ella, salió la tristeza a flote porque no pudo hacer nada por él, pero también le dio coraje ver cómo las personas toman el tema de las crisis emocionales de una persona de manera irresponsable y cómo lucran con eso.

“Tomaron como verdad la palabra de una persona que estaba en crisis y el discurso nunca fue poder ayudar, hay que destruir, este es el momento perfecto para ver cómo se destruye una persona y cómo destruye a los demás, el mundo está en una crisis grave de soledad, de crisis mentales, el mundo está muy agresivo ahorita y hay momentos perfectos para alimentar eso”, dijo durante el podcast.