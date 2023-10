Slash, nacido en Londres como Saul Hudson, es una de las leyendas más enigmáticas del Rock&Roll y uno de los guitarristas más celebrados de todos los tiempos.

Así lo ha registrado publicaciones como Rolling Stone, Time, Guitar World, Total Guitar, entre otras donde ha sido siempre finalista de los top históricos.

El guitarrista regresa a Bogotá, después de dos fechas junto a Guns N’ Roses en El Campín, en octubre de 2022. Slash se presentará el 26 de enero de 2024 en el Chamorro City Hall, en un show único en su especie llamado ‘The River Is Rising–Rest of the World Tour ‘24’, donde estará acompañado del icónico vocalista Myles Kennedy y The Conspirators.

¿Cómo será la venta de entradas?

La preventa iniciará el 23 de octubre para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!. por medio de etiquet.

Los precios varían entre $ 207.000 y $ 345.000 para las localidades General VIP, etapa 1 y 2.