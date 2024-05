Silvestre Dangond no se cambia por nadie luego de la noche de lujo que vivió en El Campín con sus fanáticos más grandes, pues el concierto estuvo ‘sold out’ y además tuvo invitados de lujo como Peter Manjarrés, Carlos Vives y Fonseca.

(Vea también: Apartamentos construidos por SIlvestre Dangond en Santa Marta tendrán millonario precio)

En medio del ‘show’, el cantante de Urumita contó varias anécdotas con sus invitados, por ejemplo, que será el padrino del nuevo bebé de Manjarrés, que estará por nacer dentro de pocos meses.

Pero lo que llamó la atención fue lo que contó de Fonseca, con quien fue jurado de un programa musical de televisión:

“Cada uno compraba como cuatro botellas de licor, él por su lado y yo por el mío. En ese tiempo nos tomábamos unos traguitos para estar bacanos. Cuando se le acaba el traguito a él, me tocaba la puerta y yo le decía: Ya sé por qué vienes. Toma, me queda una de Vodka, no hay más“.

El momento causó risas en los asistentes del concierto, sobre todo porque se nota que hay mucha complicidad entre ellos.

(Vea también: Silvestre Dangond dice 2 cantantes con las que le gustaría cantar; no son de vallenato)

En redes sociales, Fonseca no desaprovechó la oportunidad para dejarle un lindo mensaje a su gran amigo Dangond:

“Qué noche le regalaste a Bogotá Silvestrin. Qué lujo haber sido parte. Silvestrista de corazón. Llegó el poder y llegué de rojo. Te quiero hermano”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.