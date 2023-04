Andrea Valdiri, reconocida ‘influenciadora’ barranquillera que recientemente celebró con lujosos regalos su primer aniversario de casada con Felipe Saruma, tiene dos hermanas Fairuz y Shujam.

Esta última, reveló a través de sus historias de Instagram, cuenta donde tiene más de 300 mil seguidores, que vive un drama por cuenta de la pérdida de un bebé que se gestaba en su vientre.

“Mi esposo me compró una prueba de embarazo, mis amores, porque yo me sentía muy mal y pues mis amores, la alegría de los dos fue que nos dio positivo, esa felicidad la verdad que es muy buena para mi casa, porque yo he tenido problemas para tener bebés, yo no he podido tener mi primer hijo”, reveló la ‘influenciadora’.