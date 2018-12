“Yo perdí días y semanas de mi vida donde no se qué pasó, qué hice, simplemente no quería seguir viviendo”, afirmó Shako.

Según el cantante, no salía de su casa, no se bañaba y alcanzó a perder 30 kilos. “Me encerré en mí mismo, tuve unos ataques de ansiedad y depresión que me llevaron a una clínica de reposo”, indicó.

El artista contó que en un día tuvo una crisis emocional tan fuerte que dijo en su casa que se quería matar. En ese momento, su padre se le acercó llorando y le dijo: “Usted se está matando solo, qué hago”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar "Duelen estos 90 días sin ti": mensaje de cantante de Binomio de Oro a su esposa fallecida

Asegura que las palabras de su padre lo hicieron reflexionar de sus errores y retomó su carrera. En ese proceso, fue cuando Yandar y Yostin lo invitaron a participar en la canción ‘Cripy Cripy’ que fue un éxito.

Sin embargo, tuvo problemas con Yarda y Yostin por temas de derechos de autor y volvió a recaer en las drogas.

“Me iba a Cancún de fiesta, a Panamá y en Medellín me iba con un combo de amigos para el Parque Lleras a gastar y no producía nada”, aseguró el cantante al programa.

Sin embargo, el cantante afirmó que la noticia de que iba a ser papá de una niña lo cambió y dejó los excesos.

“Cuando tuve esa niña en mis brazos dije: no más, ella es mi responsabilidad. Yo creo que ella me salvó la vida”, puntualizó Shako.