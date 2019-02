La grabación fue compartida en el Twitter de la Policía de Miami Beach, y la artista aparece luciendo una pinta deportiva mientras le pega fuerte a un saco que es sostenido por un uniformado.

Durante el video, uno de los agentes dice “Caramba, ella tiene ciertas destrezas”, mientras que la cantante le pega continuamente al saco y realiza los movimientos como toda una profesional.

El artículo continúa abajo

Mientras que algunos van a la Policía para denunciar o porque han cometido algún delito, Shakira estuvo allí de visita y demostró cuán hábil es con los guantes.

Este es el trino:

HIPS DON’T LIE? We say @Shakira’s right hook doesn’t lie! 🥊

Thank you #Shakira for stopping by MBPD with the fam and saying hello! pic.twitter.com/36i98RJbzO

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 18, 2019