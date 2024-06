Christian Nodal ha sido tendencia en todo el mundo desde que confirmó su relación con Ángela Aguilar y luego de que, supuestamente, le fue infiel a Cazzu, la mamá de su hija.

Pero por las palabras de Shaira, parece que el mexicano es bastante coqueto. Y conquistó a dos mexicanas, una argentina y otra colombiana. Shaira contó en una entrevista para ‘Lo sé todo’ que tuvo su pasado con Nodal y nadie conocía los detalles.

Todo sucedió en 2017:

“Yo no tengo nada que opinar de su relación. Yo con Christian me hablaba mucho y con él habíamos dicho que nos íbamos a casar en seis años. Nosotros hablábamos y teníamos mucha química. Pero a él le gustan mayores y a mí también me gustan mayores, ahí está el problema. Hace como un año me dijo: ‘Cuando estés más grandecita, tal vez te robe’ y yo dije: ‘Ah, bueno’. Mientras tanto, hágale, que esté con sus novias, haga lo que quiera, enamórese y después nos vemos“, terminó de decir la cantante de música popular.

Y es que cuando ellos se conocieron, la colombiana apenas tenía 14 años, por lo que supo que no podían tener una relación formal.

No detalló si siguen hablando tan seguido como solían hacerlo, pero ella parece no estar molesta con todo lo que está pasando en la vida sentimental del cantante y hasta podría guardar la ilusión de que en algún momento puede llegar a pasar algo con él en un ámbito más serio.

