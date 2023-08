El catálogo de la plataforma Netflix se renueva cada mes, llegando nuevas series, películas y documentales, pero esto significa que algunos proyectos audiovisuales deben de salir. Por lo que se ha dado a conocer cuáles serán las películas y series que abandonan una de las plataformas de streaming más grandes en septiembre.

Estos proyectos ya no estarán disponibles en Netflix y serán retirados en los primeros días del mes de septiembre, por lo que se recomienda a los usuarios poder disfrutarlas de no haberlo hecho. Fue la misma empresa la que compartió la lista de series y películas que dejarán su catálogo en el siguiente mes para Latinoamérica.

Películas y series que se van de Netflix Latam en septiembre de 2023

Las películas y series que van a dejar Netflix Latinoamérica en el próximo mes de septiembre del 2023 son:

1 de septiembre. The Incredible Hulk (1977), She’s gotta have it (1986), Los dueños de la calle (1991), Clueless (Ni idea – 1995), Matilda (1996), Men in Black (1997), Along Came a Spider (2001), El núcleo (2003), Click, perdiendo el control (2006), Caso 39 (2009), The Thing (La cosa de otro mundo – 2011), Rango (2011), The Craigslist Killer (2011), Footloose (2011), Labor Day (2013), Overcomer (2019).

3 de septiembre. Gladiator, el desafío comienza (1992), The Debt Collector (2018)

7 de septiembre. The Love Affair (2015)

11 de septiembre. Taboo

13 de septiembre. Black Lagoon (2010)

14 de septiembre. Shooter (serie) y Misión Imposible

15 de septiembre. Zombieland: Double Tap