Sofía Vergara, como nunca ha sido vista, interpreta a la astuta y ambiciosa criminal colombiana Griselda Blanco. Además, es productora ejecutiva junto a los creadores y también productores ejecutivos de Narcos y Narcos: México, Eric Newman y Andrés Baiz, quien a su vez dirigió todos los episodios de la serie.

En “Griselda” también actuará Carolina Giraldo, también conocida como Karol G, en su papel de Carla, una amiga cercana de Griselda que viaja desde Medellín hasta Miami junto a otras trabajadoras sexuales, para introducir el producto de Griselda a Estados Unidos, y quien termina convirtiéndose en una de sus confidentes de mayor confianza.

La temática de la serie de Netflix causó revuelo en redes sociales, y también hizo que su hijo, Michael Corleone Blanco, se pronunciara. “Yo no tuve la crianza de un niño normal. Eran pocas las veces que yo jugaba con otros niños. (…) A veces no tenía juguetes, a veces no veía a otros niños por varios días. No me podía dar el lujo de estar jugando en el vecindario al aire libre con otros niños mientras me estaban tratando de secuestrar o matar”, reveló Corleone a W Radio.

Como lo reveló Corleone, su infancia estuvo fuertemente marcada por el narcotráfico y las consecuencias de las decisiones tomadas por su madre, conocida en el mundo de la mafia como ‘La viuda negra’. Aunque su madre fuera un personaje malvado para el mundo, Corleone reveló también que ella era su mejor amiga, y estaba para él de manera incondicional.

Aunque Corleone admira el trabajo de Sofía Vergara, quien ha sido víctima de un acosador, confesó que tanto para él como para su familia fue incómodo e inapropiado que Netflix no acudiera a ellos en ninguna circunstancia. “Es una cachetada en la cara”, dijo Michael, quien pidió perdón abiertamente por los actos de su madre y declaró su interés en hacer las cosas “diferente” y alejarse de su oscuro pasado.

“Sí, estoy agradecido que una ‘reina’ colombiana esté haciendo el papel de mi mamá, pero al mismo tiempo esa es la cuestión, me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia? ¿por qué no se contactaron conmigo?… Si mi madre estuviera viva, no creo que Sofía se daría la libertad de hacer el papel sin la consulta de ella. Es muy ofensivo… es una cachetada en la cara no requerir de la información de la familia o consulta a la familia”, sentenció Corleone a W Radio.

A sus 42 años, Michael vive en Estados Unidos y se ha encargado de construir su vida alejado de las sombras del narcotráfico, es dueño de la marca de ropa Pure Blanco y recuerda a Griselda todos los días como su madre, la mujer que lo crió y lo acompañó en todo momento.

Por su parte, Sofía Vergara abordó la dolorosa pérdida de su hermano, Rafael Vergara, debido al narcotráfico durante una entrevista en el programa de televisión “Motos”. La artista compartió que vivió en Colombia durante la década de los 70 y parte de los 90, pero trasladó a su familia a Miami en 1995 debido a la peligrosa situación generada por la participación de su hermano en el negocio del narcotráfico. En 1996, Rafael fue asesinado durante un intento de secuestro en Colombia.

Sofía Vergara destacó la complejidad de esa época marcada por el narcotráfico, expresando que todos estaban familiarizados con esa realidad, pero la serie ‘Griselda’ le llamó la atención por presentarla desde la perspectiva de una mujer involucrada en este mundo. En entrevistas previas, Sofía había mencionado el trágico asesinato de su hermano como una experiencia devastadora, señalando que él era consciente de ser un objetivo y siempre iba acompañado de guardaespaldas.

La actriz reveló que descubrieron una hipótesis relacionada con una mujer en la investigación de la muerte de su hermano. Supuestamente, Rafael se enamoró de una joven vinculada sentimentalmente a un destacado líder del crimen organizado en Colombia. Esta versión, aunque no confirmada por la familia, agregó un elemento más a la tragedia.

A lo largo de los años, Sofía Vergara ha compartido detalles sobre la fortaleza que ha desarrollado frente a las adversidades, mencionando en una entrevista con ‘La Vanguardia’ que, cuando te suceden tantas cosas malas, se vuelve necesario respirar profundamente y seguir adelante, motivada por el amor hacia sus seres queridos.

