View this post on Instagram

Ay señor acá si me veo pequeña… Años aquellos donde posar y mostrar pierna y cola no era problema 😍 no me daba nada de pena… Hoy en día jejeje pues que les digo… Ya entenderán porque un desnudo para mi seria casi un calvario hacerlo 😁 Estas fueron de mis primeras fotos!! #tbt❤️