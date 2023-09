Algunos espectadores del programa parecen estar molestos con la presencia de Sergio Mayer después de su salida de ‘La Casa de los Famosos’.

En varios programas, algunos de los conductores no se han molestado en ocultar su incomodidad al estar frente al líder del equipo del infierno.

Andrea Legarreta, durante su intervención en los finalistas de ‘La Casa de los Famosos’, pidió a los participantes que no quitaran su premio a Wendy Guevara.

En una transmisión en vivo en Tik Tok, Sergio Mayer reveló que había participado en el foro de ‘Netas Divinas’, donde se sintió un poco molesto por el trato recibido.

“No recuerdo bien y no quiero cometer un error, de quienes eran las conductoras, pero la verdad, la vibra y la forma en la que me entrevistaron no me gustó nada”, dijo Mayer.