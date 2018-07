“Me encantaría”, fue la respuesta de la intérprete de ‘Hands to Myself’ cuando la periodista le preguntó cuándo llegaría el sencillo de las dos superestrellas.

Sin embargo, aclaró que “las mujeres son muy importantes para mí, así que diré que no importa lo que haga, me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas”, lo que se podría interpretar como una posición firme que no le permitiría hacer una canción con letras que denigren a su género.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Mensaje de molestia que dejó novio de Kourtney Kardashian en foto de ella en bikini

Para rematar su idea, Selena dijo que siempre quiere “estar muy involucrada en ese mundo (de empoderamiento femenino)”.

Como se puede ver en el video a continuación, Gomez no cierra la puerta a la colaboración con Maluma, como se ha replicado en muchos medios locales.