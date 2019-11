View this post on Instagram

#PortadaVea ¡Divina! 😍l @sara_uribe "Perdonaré y perdiré perdón". La presentadora, que buscó ayuda de un psiquiatra, quiere más hijos con @fguarin13 y habla de sus enemigos. . . – Concurso Nacional de Belleza. 22 aspirantes, elige tu favorita. . . – Te contamos la verdad sobre Samuel, el hijo de @jamesrodriguez10 . . – La actriz @juana_delrio estuvo amenzada por su papel de transexual. . . – #LibrodecocinaVea, en nuestra entrega número 17 te traemos: Manjares con arroz @d1tiendas ¡Colecciónalo!