Sara Uribe compartió con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram detalles de su vida privada, los cuales causaron revuelo en redes sociales por la particularidad de una de sus confesiones.

Y es que la presentadora antioqueña reveló que hace mucho tiempo no tiene intimidad, al argumentar que no tiene una pareja estable. Pese a que muchos pensaban que le ‘sobraban pretendientes’, Uribe dio a entender que no se mete con cualquiera y que para ello tiene que estar “muy enamorada”.

“Hace mucho tiempo no lo hago. La verdad es que hace mucho rato no me enamoro… Primero tengo que estar muy, pero muy enamorada”, dijo la empresaria.

Sara Uribe regresa a la televisión y participará en un nuevo ‘reality’

El Canal RCN confirmó el elenco que estará en la nueva versión de la ‘Isla de los famosos’, que contará con la presentación de ‘Tatán’ Mejía y la participación de 22 celebridades.

Entre los concursantes estará Sara Uribe, quien hace unos días contó que, seguramente, regresará a casa con unos kilos menos, teniendo en cuenta la dificultad del programa.

“Me voy a tomar una sopita porque de pronto voy a aguantar mucha hambre en esa isla, pero pues tampoco. Les voy a ir contando hasta que me quiten el celular porque me lo van a quitar, no puedo hablar con nadie. Solo puedo llevarme una pinta que tengo puesta y otra que llevo en el morral”, señaló.

Entre los participantes del ‘reality’ destacan los exfutbolistas Macnelly Torres y Wilder Medina, así como Manuela Gómez, Catalina Londoño, Margarita Reyes, Mateo Carvajal, entre otros.