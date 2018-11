View this post on Instagram

Bueno… ahora sí les cuento… Resulta que el sábado pasado viajamos a Medellín para hacer las fotos de portada con la presentadora y periodista Sara Uribe, el futbolista Fredy Guarín y Jacobo, el bebé de ambos que viene en camino. Viajé con el fotógrafo Giorgio del Vecchio y su asistente. Llegamos a la locación más divina, un apartamento en La Torre Suites, y allá nos estaban esperando Karen, Duván y Leo (productora de moda, estilista y videógrafo)… el equipo completo para sacarla del estadio con esta portada. Sara había escogido lo que se quería poner de su diseñadora favorita y de su tienda favorita. Todo estaba listo y todo era perfecto… pero Fredy no llegó. A estos dos se les dio por pelear en esos días y bueno… decidimos hacer las fotos sólo con Sara, que además anda con la belleza alborotada. Me contó su historia de amor con Fredy, con pelos y señales, y llegamos a la conclusión que más que una novela es como una serie que ya va como por la tercera temporada. Terminamos y el resultado fue espectacular. Sin embargo yo sentía que Fredy tenía que participar de alguna forma, porque si no la historia quedaría incompleta. Le escribí ese sábado por la tarde y empezamos con las conversaciones. Le pedí que por lo menos hiciéramos una entrevista por teléfono. Más que una labor periodística, yo me sentía como en plan de Celestina. Fredy me contactó el lunes por la mañana y me dijo que quería hacer parte del reportaje, pero que también quería estar en la portada. La revista tenía que entregarse a medio día, así que ahí empezó la maratón. Fredy viajó de Medellín a Bogotá. Almorzamos juntos y me contó su lado de la historia. Luego nos encontramos con Sara en Televisa, se reconciliaron, e hicimos las fotos con Johan Osorio, Amaury, Lety… otro equipo totalmente diferente. Fue un corre corre total pero también una sesión muy divertida, con salsa choque de fondo. Pude sentir a Jacobo cuando se movía. Y fui testigo de la química tan fuerte que hay entre Fredy y Sara. Luego de hablar con ellos, con cada uno por su lado, estoy más que convencida de que son perfectos el uno para el otro y que lo que hay ahí es mucho amor, y amor del bueno. (Continuará…)