En el lugar hay varias personas que están grabado con sus celulares cómo Linero se divierte al ritmo del grupo musical.

Cabe mencionar que en las imágenes no se ve que los invitados ni el expadre estén tomando licor en la reunión.

El video se volvió viral y dejó cientos de comentarios en los que los internautas resaltaron la buena actitud que tiene Linero ante la vida.

“Disfrute y goce su vida”, “qué bueno, Alberto. Se le nota pleno de felicidad”, “eres bueno y mereces ser feliz”, fueron algunos comentarios que se leen en la red social.

Cabe mencionar que el año pasado Linero anunció que se retiraba del sacerdocio porque se sentía solo; sin embargo, la autoridad eclesiástica no le ha aceptado su carta de renuncia.

“Si ha habido un desencanto, es mío. Me he desencantado de las maneras de vivir, por eso he tomado esta decisión […]. Me mamé de cosas, así de simple. Me mamé de cosas mías, de soledades, de cosas que no entiendo”, afirmó Linero en una entrevista a Blu Radio.