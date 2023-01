Desde 2008, la revista Rolling Stone no publicaba una nueva lista sobre los mejores cantantes de la historia. A diferencia del listado sacado hace 15 años, estaba vez no son 100 sino 200 los artistas que conforman el exclusivo grupo. El medio tomó en cuenta todos los géneros musicales y las distintas épocas de la historia para estructurar la lista.

Algunos de los cantantes de los últimos tiempos también están entre los 100 mejores. Amy Whinhouse con su R&B moderno y su particular estilo ocupa la casilla número 83. En su imagen, como en su música, la británica rindió homenaje a los grupos de chicas de los 60 como las Ronettes, pero a su propio moldeado por el hip-hop de los noventa.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, está 25 lugares por encima de Whinhouse. La nueva Lady Gaga habla que a través del ritmo electro pop ha forjado su camino en la música. La carrera de Gaga también ha estado influenciada por la moda.

La artista construyó un nombre y un personaje alrededor de icónicos looks y momentos de escenario. De las canciones más sonadas de la estadounidense están “Poker Face”, “Bad Romance” y “Shallow” junto a Bradley Cooper, conocida por ser la canción de la película “Nace una Estrella”.

Ariana Grande también entra en la lista en el número 43 por encima de leyendas de la música como Ella Fitzgerald y el gran padrino del soul James Brown.

En el top 20 se encuentra la figura latinoamericana mejor posicionada en la lista: la reina de la salsa, Celia Cruz, está en el puesto 18. Su tono inigualable movió a toda La Habana y a pesar de que saltó a la fama en Cuba, se convirtió en una estrella en Nueva York.

Por encima de la cubana está Freddie Mercury, el exvocalista de Queen. La carrera de 22 años del británico lo llevó a alcanzar la casilla número 14. Acompañado por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, el catálogo de Queen está lleno de éxitos que son espejo del talento de Mercury.

Entre sus clásicos del rock están “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “Another One Bites the Dust” y “We Will Rock You”.

En estas posiciones también están figuras emblemáticas de la música como John Lennon, Marvin Gaye, Frank Sinatra, Elvis Presley, Prince y Bob Dylan.

En los 10 mejores hay figuras de las más importantes de la historia, pero también hay sorpresas en los elegidos. Se suele imaginar que cantantes como Michael Jackson y Paul McCartney ocupen los primeros lugares, pero esta vez los editores no pensaron así.

Por ejemplo, dos de los top 10 son artistas cuyo surgimiento artístico fue a inicios de los años 2000 y todavía se mantienen en acción. Beyoncé es una de las mejores calificadas teniendo en cuenta su paso por Destiny’s Child y su carrera de solista. La estadounidense ha hecho colaboraciones con artistas como Shakira, Lady Gaga y su esposo Jay-Z.

Latinoamericanos en la lista

A pesar de que no son muchos, hay presencia latina dentro de la lista. Juan Gabriel (172), Marc Anthony (167), Vicente Fernández (95) y Héctor Lavoe (73) están en el listado.

La cuota femenina la componen Mercedes Sosa (160), Rocío Durcal (139), La India (113) y Selena (89). Sorpresivamente, Shakira no hace parte de la lista.

Top 10 de los cantantes de todos los tiempos

Aretha Franklin Whitney Houston Sam Cooke Billie Holiday Mariah Carey Ray Charles Stevie Wonder Beyoncé Otis Redding Al Green

Puede conocer el listado completo aquí.