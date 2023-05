A Rochi Stevenson y Carlos Calero, a parte de haber nacido en la capital de Bolívar y su pasión por pararse enfrente de una cámara para hablarle a una audiencia, los une su devoción por lo espiritual y todo lo que tiene que ver con buscar una conexión con el ser supremo.

(Lea también: Carolina Cruz destapa guardado que tenía Carlos Calero y que lo hace lucir diferente)

Los dos comunicadores costeños profesan la religión católica y, por adversidades de la vida, descubrieron que podían influir positivamente en sus seguidores con una cita sagrada que acordaron hacer todos los miércoles.

Carlos Calero reveló en la emisora Tropicana que desde la época de cuarentena, causada por la pandemia del Covid-19, llegó a un acuerdo con Rochi Stevenson, presentadora y esposa del ganador del ‘Desafío’ 2008 Alfredo Varela, para llevarles a sus seguidores un momento espiritual en medio de las dificultades.

(Vea también: Exganador del ‘Desafío’ no solo se quedó con premio, sino con el amor de Rochi Stevenson)

El presentador cartagenero y su colega hacen transmisiones en conjunto en sus perfiles de Instagram todos los miércoles, una cita sagrada que es de conocimiento de sus parejas sentimental y en la que por lo general se conectan entre 6.000 y 7.000 usuarios, cifra que los motiva a seguir en la tarea de hacer el devocional cada semana, sin falta.

“La relación que he tenido con Dios ha sido desde muy niño. […]La pandemia una de las cosas bonitas que dejó en mi familia fue unirnos más en oración. […] Me uní con Rochi Stevenson para hacer el rosario a las 3 de la tarde todos los miércoles”, confesó en la emisora el destacado presentador que ha pasado por programas como ‘Yo me llamo’, ‘Sábados Felices’, ‘100 colombianos dicen’, entre otros.