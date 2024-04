Robinson Silva, cantante de música popular y ganador de ‘Yo me llamo’ como ‘Julio Jaramillo’, reveló la dura pérdida que está atravesando en las últimas semanas.

(Vea también: ‘Desafío’ despidió a 3 concursantes; ‘Campanita’ se quedó sin su ‘crush’ y ‘Beba’ se salvó)

Ganador de ‘Yo me llamo’ confesó que fue habitante de calle

Para la edición de este sábado del programa ‘La red’ el artista reveló que tuvo que habitar las calles en algún momento de su vida, puesto que no le alcanzaba el dinero para subsistir.

“Cuando salí del campo me fui a la ciudad. Empecé a vivir una vida muy difícil, no tenía el conocimiento de la ciudad y por falta de oportunidades, en este entonces era el 96 o 97, no había muchas oportunidades en esa época. Sentía la vida muy dura para subsistir, no le pude coger el tiro y me fui yendo hacia las calles”, contó al respecto el artista.

Dijo que era muy duro trabajar para conseguir el arriendo y conseguir las cosas. “No me alcanzaba entonces me fui a la calle porque no había de otra”, agregó.

Así, divagando en las calles, fue como conoció a su tío, el cual hace unas semanas fue víctima de un accidente de tránsito y murió.

Lee También

Robinson Silva, de ‘Yo me llamo’ afronta pérdida de su tío

El cantante de música popular contó que el medio hermano de su papá, Juan, lo acogió luego de que vivió en la calle durante 3 años.

“Yo todo sucio y él me llevó a su casa en donde habían dos niñas. Es una persona de admirar porque eso no lo hace cualquiera”, dijo, además de agregar de que si hubiera contado con otra suerte tal vez no se hubiera salvado de situaciones tan complicadas de vivir en la calle, como el consumo de sustancias psicoactivas o el tráfico de las mismas.

Su tío Juan lo dejó vivir con él durante 5 años hasta que pudo salir adelante e incursionó en el mundo de la música. Sin embargo, hace tres semanas su tío falleció en un accidente y él recibió la noticia como un baldado de agua fría.

“Debí abrazarlo más, decirle más gracias de corazón. Lo pude haber hecho pero muy poco, entonces quedo un poco desagradecido”, concluyó.

View this post on Instagram A post shared by La Red Caracol (@laredcaracol)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.