Al finalizar la tarde del sábado, se presentó un llamativo hecho en ‘Gekko’, el restaurante de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, que requirió la presencia de un equipo de policías élites de Estados Unidos, SWAT, para manejar la situación.

En varias imágenes divulgadas en redes sociales, se ve una gran cantidad de carros policiales rodeando el edificio donde se encuentra ubicado el negocio culinario, dedicado, principalmente, a la gastronomía japonesa.

Hasta el momento se manejan dos versiones de lo ocurrido en el lugar. Primero se conoció que el Departamento de Policía de Miami informó a TMZ que los uniformados llegaron hasta el lugar al recibir la notificación de un posible robo y que el sospechoso estaba armado en el establecimiento.

Por ello, las patrullas bloquearon las calles aledañas al restauran para controlar la situación y evitar alguna tragedia.

Luego, TMZ informó que, presuntamente, se trataba de una posible situación de fugitivos que ocurrió fuera del SLS LUX Brickell Hotel, que se encuentra junto a ‘Gekko’ y comparte la cuadra, lo que explicaría la enorme respuesta policial.

Asimismo, se supo que el cantante no se encontraba en el lugar por lo que de inmediato descartaron que estuviera corriendo peligro.

Hasta ahora no se han ofrecido mayores detalles del incidente.

Some shit going down at #BadBunny club in #Miami @_GirlMaher_ 🎩🐰 #live pic.twitter.com/SkYbDyXBfm

— 🌲🦉🌲💫 (@anewdawn333) February 11, 2023