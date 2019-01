Cuando un usuario le preguntó sobre cuál es su edad, ella respondió:

“Más que Shakira y menos que Sofía Vergara”.

Y con esa pista, Diva confirmó que ya llegó al ‘cuarto piso’. Es decir, la presentadora tiene entre 41 (edad de Skakira) y 46 años (edad de Sofía Vergara).

No obstante, la periodista de farándula luego borró la publicación donde habló sobre su edad. La historia ya no se encuentra en su perfil de Instagram a pesar de que no han pasado 24 horas, que es el tiempo que duran al aire ese tipo de publicaciones.

A continuación, la captura de pantalla de la respuesta de Diva a seguidor que le preguntó cuántos años tiene: