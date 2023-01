El pasado 11 de enero Shakira volvió a demostrar por qué sus fans aún la adoran y la industria de la música la tiene tan presente.

Luego del estreno de ‘Monotonía’, Shakira volvió a ser tendencia, después de que se conociera la tiradera, como muchos ya le llaman junto al Dj Bizarrap.

Shakira: reacciones por su canción

La ‘BZRP Music Sessions #53’ de Bizarrap con Shakira dejó a muchos con la boca abierta pues la letra parece haber sido escrita para su expareja, Gerard Piqué con especiales apuntes a su novia Clara Chía.

Miles de fanáticos se han pegado a la nueva canción de la colombiana y el productor argentino. El furor de la composición la ha posicionado en el primer lugar de las tendencias musicales de varias plataformas. Tan solo en YouTube, ya cuenta con 27 millones de vistas.

En la tiradera, como muchos ya le llaman, la intérprete de ‘Monotonía’ envió fuertes pullas a su exesposo Gerard Piqué, con quien terminó el año pasado una relación de 12 años y la cual, dejó dos hijos de la pareja llamados Milán y Sasha.

A través de redes sociales, han sido muchos los comentarios que se han visto entorno a la letra de la canción. Un reciente mensaje publicado por el papa Francisco, sin hacer referencia a la canción avivó el humor de algunos seguidores, pues lo asociaron con la reciente sesión de Bizarrap.

“Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas, revela el valor que reconocemos al ser humano”, fue el mensaje del Papa.

Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas revela el valor que reconocemos al ser humano. — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 12, 2023

Allí algunos comentarios en respuesta al Sumo Pontífice hicieron que la conversación y sus palabras se viralizaran en redes poniéndole algo de humor al asunto.

“Sí padre pero es que él le fue infiel cuando ella dejó de lado su carrera por él y se fue a vivir a Barcelona con él y allá crió a sus hijos. Él le pagó metiendo a su amante a la casa, no sé, no creo que sea justo ante los ojos de Dios”; “Padre pero él le fue infiel en la casa donde vivía con sus hijos.. LA MERMELADA PADRE, LA MERMELADA”; “Padre ella dejo Colombia y varias cosas por Piqué y él le pagó siéndole infiel muchas veces, eso no lo perdona Dios padre, de verdad qué infidelidad tan brava”; “Sí pero Padre, Piqué le fue infiel con muchas, él no la respetó, no la amó de verdad y antes se pasea con la otra”, fueron algunos comentarios.

Otros hicieron relación a lo que Shakira había dejado por estar con el Piqué en Barcelona: “Santo Padre, pero hizo todo un álbum que no promocionó (“Shakira”) por dedicarse a la familia”; “Padre y la deuda en Hacienda, esas son cosas serias caray”; “Padre pero Shakira paró su carrera un tiempo por dedicarse al hogar y a apoyar a Piqué, que la dejar así no fue justo”.

¿Hubo plagio?

A través de su cuenta de Twitter, la cantante Briella publicó el 11 de enero a las 7:30 p. m. que la canción de lanzamiento de Shakira con Bizarrap se parecía mucho a su sencillo Solo tú: “Estoy en shock con la BZRP Session, no lo puedo creer lo parecida que es a mi canción Solo tú”.

Después, hizo una pregunta en la misma red social a sus seguidores: “¿También se les parece la sesión de Shakira a mi canción Solo tú? Estoy que no me lo creo”, escribió.

A dicha pregunta muchos contestaron: “Plagio es samplear más de 6 segundos de acuerdo a las leyes de USA”, “No está demás un abogado y buscar demandar ese pedacito”, “Yo creo que es un ritmo bastante común”, y “Estoy impactada porque justo pensé eso apenas escuché la session de Shakira”.