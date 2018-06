“Bueno, ya llegó el momento; el momento que he esperado por tantos meses, con tanta ansiedad y tantas ganas, ya está aquí. […] ¡Los quiero mucho! Nos vemos en Hamburgo”, expresó Shakira a través de un video difundido en su cuenta oficial de Instagram.

Además, invitó a sus seguidores a seguir cada detalle de su gira ‘El Dorado’ en sus diferentes redes sociales.

La barranquillera también ha ido subiendo imágenes de lo que ha sido su preparación para su gira y, hace un par de días, la intérprete de ‘Rabiosa’ compartió el momento en que recibe los artículos que podrán adquirir sus fanáticos durante la serie de conciertos que hará.

