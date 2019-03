‘Amar a muerte’ fue la novela del país azteca que llegó a ocupar el espacio de la serie turca, que empezaba a las 3 de la tarde (después del noticiero del medio día), y ahora esta última va de segunda.

Por lo anterior, varios usuarios empezaron a especular si (por fin) llegaría el fin de la producción turca, que despertó odios y demonios entre los televidentes, ya que su trama fue muy extensa: el producto final está compuesto por 5 temporadas y un total de 849 capítulos.

Lo cierto es que la supuesta noticia desató una serie de comentarios de varios usuarios que aplaudieron el hecho de que esto ocurriera y hasta hicieron comparativos con ‘Padres e hijos’ e incluso bromearon con su futura pensión.

Estos son algunos de los trinos:

Mi abuela me acaba de llamar a decirme que llame a Caracol para que le den fin a Elif jajajaajaJajaajajajaja que no está conforme que no le den fin 😂😂😂

— lylo (@lylliannpinto) March 18, 2019