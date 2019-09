green

Claudia Bahamón admitió, en La Movida, que cada vez que el Canal RCN la llama para ser la anfitriona del reality, ella lo piensa dos veces pues no le gusta dejar a su familia para dedicarse a trabajar.

“Me duele mucho sentir que mis hijos extrañan a su mamá y yo lo único que le rezo a Dios es que nunca me lo vayan a reclamar”, manifestó la también modelo en el programa de chismes.

La presentadora aseguró que alejarse de su esposo, Simón Brand, y sus hijos, Luca y Samuel, con quienes vive en Estados Unidos, para venir a Colombia durante los cerca de cinco meses que duran las grabaciones del programa, es un sacrificio enorme para ella pues su dedicación al reality es total.

“Yo llegó acá (a Colombia) y me dedicó 2000 % de mi tiempo a MasterChef, desde que me despierto hasta que me vuelvo a despertar. Hasta sueño con MasterChef. Pero ese otro lado que es mi corazón, que es mi familia, a mí me hace una falta infinita”, afirmó.

Por segundo año consecutivo, Claudia Bahamón será la presentadora de la versión con celebridades del reality de cocina, del cual ya ha sido anfitriona en ediciones anteriores hechas con personas no famosas.

Vea aquí sus declaraciones (Minuto 14:25):