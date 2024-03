En plena transmisión del programa ‘La red’ de este domingo 24 de marzo de 2024, la presentadora Mary Méndez confesó que volvió a enamorarse, situación que quedó en evidencia en sus redes sociales luego de haber publicado una foto con su pareja.

“Yo vivo enamorada de la vida”, declaró Méndez, luego de que sus compañeros le preguntaran por el afortunado. Según la conductora de televisión, esta es una nueva oportunidad formal que se da en la vida, decisión que tuvo que tomar después de 7 años, es decir, casi una década sin enamorarse.

“Una nueva oportunidad de manera seria, porque el resto son riesgos de conducta, esto me tomo 7 años”, dijo.

Quién es la pareja de Mary Méndez

La presentadora no reveló el nombre de su novio, pero lo que resaltó es que siempre había creído en el amor hasta que se le dio nuevamente la oportunidad. En medio de las dudas que tenían sus compañeros, no detalló cuánto llevaba en su relación, argumentando que es algo que no contabiliza.

“Yo siempre he creído en el amor, yo nunca he dejado de creer. […] Lo que tenemos que llevar, llevamos lo suficiente como para querer mantenernos unidos por un tiempo más, los días del amor no se cuentan”, añadió.

