Es más, en redes sociales circulan videos de Ángela María Forero, la verdadera cantante, interpretando el tema principal de ‘Pasión de gavilanes’.

Algunas de esas grabaciones han vuelto a circular a propósito de que Caracol está repitiendo la novela, que volvió pisando fuerte y liderando el ‘rating’ y varios de los primeros lugares de las tendencias de Twitter en las noches, que incluyen hasta al abuelo de las Elizondo.

Ángela María era la cantante, pero no fue la compositora de la canción que tiene famosos versos como “quién es ese hombre, que me mira y me desnuda, una fiera inquieta, que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer”.

El compositor fue Nicolás Uribe, tal como se puede leer en un artículo de Shock de este año, en el que además se cuentan detalles de la verdadera artista de ‘Fiera inquieta’.

“Para el momento de la grabación era estudiante de veterinaria”, afirmó el medio, y añadió otro detalle sobre las canciones de la producción, pues la principal no fue la única del repertorio a la que le prestó su voz.

“Ángela María participa en 12 de las 22 pistas que se publicaron en formato CD entre 2003 y 2004. Los dos álbumes contienen canciones que sonaron a lo largo de los 188 episodios de la telenovela y que principalmente se alojan en el género de la cumbia norteña. […] En 2004 se realizó una gira de conciertos donde la actriz Zharick León compartía tarima con Angela María, logrando así que la verdadera cantante tuviera el crédito que se merecía”, explicó el portal.

Aquí algunos de los videos y una fotografía que se encuentran de Ángela María relacionados con su interpretación de la famosa canción de ‘Pasión de gavilanes’.

Luego también aparece una de las grabaciones en las que se ve a Zharick León en los zapatos de Rosario Montes y haciendo la fonomímica en la novela, en el bar Alcalá.