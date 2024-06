El cantante Don Omar ha estado en tendencia desde la mañana de este lunes 17 de junio, pues reveló en sus redes sociales que padece de cáncer y aunque dejó un mensaje esperanzador, también causó preocupación e incertidumbre en sus seguidores.

(Vea también: Fin a los rumores: Kate Middleton apareció en público después de su diagnóstico de cáncer)

El cantante de reguetón publicó en su cuenta de Instagram una foto de su mano empuñada y una manilla de atención médica en su muñeca. “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, fue el mensaje con el que acompañó la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DON OMAR aka KONG (@donomar)

Sin embargo, muchos quedaron en medio de la interrogante sobre el tipo de cáncer que padece, pues no brindó detalles, pero sí hay pistas sobre lo que podría estar sucediendo.

¿Qué tipo de cáncer tiene Don Omar?

Es una pregunta que muchos se hacen en este momento y su manilla de atención médica dejó algún rastro. El cantante está siendo atendido en el Orlando Health Cancer Institute, una entidad de salud estadounidense enfocada en la atención para este tipo de enfermedad.

Entonces, dentro de las especialidades que tiene esta institución médica y que podrían ser indicio del tipo de cáncer que está padeciendo el artista están:

Cáncer de vejiga.

Tumores cerebrales y de columna.

Cáncer de mama.

Cánceres de colon y recto.

Cáncer endocrino.

Cánceres gastrointestinales.

Cánceres de cabeza y cuello.

Cánceres de riñón.

Leucemia, linfoma y mieloma.

Cáncer de hígado.

Cáncer de pulmón y esófago.

Melanoma y cánceres de piel.

Cáncer de páncreas.

Cánceres de próstata.

Sarcoma.

Estos están registrados en la página web oficial del instituto de cáncer, ubicado en la ciudad de Orlando (Florida).

Lee También

¿Don Omar ya no canta?

Actualmente sí canta y tiene programadas varias fechas en Estados Unidos, en el marco de su gira Don Omar Back To Reggaeton.

Sin embargo, no ha vuelto a sacar nuevos temas musicales, sino que se ha dedicado a cantar sus grandes éxitos. Además, sí estuvo retirado de la música durante un tiempo y dio explicaciones sobre las razones por las que decidió alejarse del medio.

En 2023, el cantante señaló que necesitaba un descanso, pues hace música desde los 16 años, según dijo en el programa ‘El gordo y la flaca’. “Quién soy hoy en día es por las experiencias. Me encontré con un amigo cuando salí de la música y me llevó a la finca. Me refugié en la agricultura y hoy en día reconozco que me dejó una gran enseñanza. Hoy sé que sin importar la semilla o el territorio, si no lo hago en su tiempo, no funciona”, dijo.

View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

¿Cuál es la canción más famosa de Don Omar?

El artista batió récords con su canción ‘Danza kuduro’, que estuvo en el top de Billboard durante 436 semanas y actualmente en YouTube la canción supera las 1.000 millones de vistas.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.