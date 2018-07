El chat es una aparente conversación del cantante con una persona que lo culpa por no aclararle las cosas y además dejarla en visto, a lo que él respondió: “No me eches la culpa a mí, los culpables somos los dos. Yo no te dije nada”.

Al final la otra persona le responde a Turizo que él sigue ignorándola y aparecen los mensajes enviados a distintas horas, cada uno de ellos con la notificación de mensaje visto.

La imagen compartida fue acompañada con la descripción: “Manuel como no respondiste por Whatsapp, vamos a ver si así sí respondes”.

Además de esto, los seguidores del intérprete de ‘Bésame’ se percataron de que eliminaron todas las fotos de su cuenta, pero su usuario y descripción siguen igual, por lo que algunos aseguran de que se trata de la promoción de un nuevo tema.

Sin embargo, a otros les voló la imaginación un poco más y concluyeron que la ex del cantante le robó la cuenta e hizo dicha publicación, incluso, hasta le escriben mensajes ofendiéndola: le dicen “loca”.