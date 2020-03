View this post on Instagram

Anunciamos a nuestro público que el Proyecto Ghetto cerrará sus puertas respondiendo a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para contener el avance de la pandemia. Entendemos también esta coyuntura como una oportunidad única para revisar nuestro consumo desaforado y comprender cómo una desaceleración económica puede dar pistas sobre cómo existir como sociedad en la era de la debacle ambiental. Nuestras redes estarán abiertas y transmitiendo. Esperaremos con calma que esta situación se resuelva pronto y de la mejor manera.