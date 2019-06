La información incluye el escenario (Plaza, Bio o Lago) en que se presentarán los grupos o solistas que participarán en el evento.

Entre los artistas destacados está Juanes, quien cantará el lunes festivo a las 7:05 de la noche, antes de Fito Páez, que comenzará su ‘show’ a las 8:20.

Los amigos invisibles serán otros de los que se presentarán el primero de julio, al igual que Los babasónicos, Estados Alterados y la Filarmónica de Bogotá, que hará un cierre especial con artistas como Andrea Echeverri y Draco Rosa.

Por su parte, el sábado, día en el que habrá unos 22 artistas, se destacan Buitres, Grito y Here Comes The Kraken, mientras el domingo, fecha en la que habrá más presentaciones (26), aparecen Pedrina y Puerquerama, entre otros.

Aquí la programación de Rock al Parque, día por día:

