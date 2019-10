green

Rafael Londoño, como es el nombre de pila del actor, compartió una historia en su cuenta de Instagram, que es una ilustración que explica (implícitamente) la diferencia entre 4 tipos de hombres.

Según lo visto en la imagen, el primero posee un cerebro pequeño y tiene la boca muy abierta, y los demás, mientras más cerrada tienen la boca, más cerebro poseen. Además, le agregó un GIF de una nube con 3 puntos suspensivos.

Esta es la imagen:

Instagram: @rafaelactor

El artista no había compartido ningún tipo de contenido en sus redes sociales, esto, pese a que la colombiana, que reside en México, dio detalles explícitos de su cita con el artista, en donde no solo dijo que él se fue sin ayudarle a pagar la cuenta del lugar al que la invitó a salir, sino que no tuvo un desempeño sexual sorprendente.

Además, la mujer también aprovechó la popularidad que causaron sus trinos para concederle una entrevista a la emisora ‘Los 40’; allí contó detalles adicionales de su encuentro, y consiguió algunos regalos de marcas que se unieron a la tendencia.