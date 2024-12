La comunidad periodística de Arizona se encuentra de luto tras la repentina muerte de Ana Orsini, presentadora de noticias en KOLD-TV, un canal afiliado a CBS en Tucson. La joven de 28 años, que había sido parte del equipo desde 2023, falleció inesperadamente la semana pasada, dejando un vacío en el corazón de sus colegas y seguidores.

Recordaron a Orsini no solo como una profesional dedicada, sino también como una persona carismática y llena de vida, tanto en el set como fuera de él. Originaria de Colorado, Orsini se destacó por su personalidad cálida y su sentido del humor, lo que la hizo muy querida por sus compañeros y por la audiencia que la seguía cada día.

A pesar de la tristeza que embarga a la estación, aún no se ha revelado la causa de su muerte, lo que ha causado más incertidumbre y especulación entre quienes la conocían.

Antes de su llegada a Arizona, Ana Orsini desarrolló su carrera en diversas ciudades de Estados Unidos, comenzando en una estación de televisión en Texas, después de graduarse de la Universidad Texas A&M. También cubrió noticias en Oregon, antes de establecerse en Tucson.

Last week, we lost a beloved member of our KOLD news team. Ana Orsini was our anchor, a leader of the morning team, and most importantly a great friend to so many at the station. I had the pleasure of working with her during the morning, even though it was for too short of a… pic.twitter.com/oau04UsS9h

— Cory Kowitz (@cory_kowitz) December 16, 2024