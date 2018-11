En entrevista con la revista Vea, que en su más reciente edición trae a las mujeres protagonistas de ‘Loquito por ti’ en portada, Alejandra aseveró que a ella la sacaron de la serie, porque “hubo diferencias con el tema de la violencia de género” con el libretista.

“Me pasó las escenas y dijo que íbamos a pasar por lesiones personales. Realmente, después de 10 años de estar trabajando en este tema, y de saber la pandemia de la violencia contra la mujer, no puedo permitir algo así”, contó a la publicación, de forma muy coherente con la causa que abandera y que, precisamente, está en auge en este momento gracias al festival Ni con el pétalo de una rosa, que celebra su quinta versión y que buscará el fin de semana romper un récord Guinness con el evento de luz más grande por las mujeres.

Borrero explicó que “hace tiempo me niego a hacer cualquier escena de violencia” y que sus directores fueron muy receptivos con su posición: “estoy haciendo una campaña de no violencia y no voy a pegarle un golpe a nadie frente al público, porque no puedo seguir perpetuando estos imaginarios que justifican lo injustificable”.

Aunque tiene sus convicciones claras, acepta que en el caso de ‘La ley del corazón’, muy “posiblemente” perdió la batalla, pues para ella había podido representar una oportunidad “para hablar de tantas cosas, pero la historia no se fue por ahí”.