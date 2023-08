Mucho se ha hablado de Wendy Guevara, quien habría ganado el millonario premio de los cuatro millones de pesos, por ser la favorita del público en el reality show de Televisa y Univision, La Casa de los Famosos.

Se trata de una suma realmente impresionante, pero que no se le entregaría en su totalidad, en realidad, son cosas que los usuarios no tienen contempladas, como lo es el pago de impuestos. Fuera de ello, la influencer y miembro del grupo cómico ‘Las Perdidas’, ha mencionado en un reciente live en YouTube, que el premio aún no se le ha entregado y que de hecho es un proceso muy largo.

El premio dura un proceso, cuando son premios así de la televisión y no es un proceso corto, la neta. Eso es lo que les quiero aclarar, ahorita, traigo más o menos de lana, pero no voy a andar de inventada queriéndome dar una vida que no puedo darme.

¿Qué hará Wendy con su premio?

El proceso largo por el que debe pasar la entrega del dinero seguro que tiene que ver con la legalidad de todas las vertientes, al final hablamos de cantidades millonarias y el banco, al igual que el SAT, deben de ser meticulosos en todos estos aspectos.

La influencer tranquiliza a sus fans y menciona que su actitud no ha cambiado ni un poco y de hecho mantiene lo dicho en sus planes de gastar el dinero que recibirá.

Yo voy a pagar mi casa y voy a pagar mi camioneta y ahí voy a pagarle un dinero a mis papás para que pongan un negocio, el que ellos quieran, yo les quiero poner una tortillería. Quiero hacer una donación a una fundación con personas con cáncer de mama y eso lo hago por mi abuela.

Wendy Guevara ha sido una sensación y por ello, continuando la estela de fama que ahora tiene, protagonizará un programa exclusivo de Vix que recibe por nombre ‘Wendy: Perdida, pero Famosa’, esta aún no tiene fecha de lanzamiento.