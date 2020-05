green

“Cuando fui primera dama desde el principio dije que no me gustaba que me dijeran primera dama. Yo creo que en Colombia todas las mujeres somos de primera”, aclaró María Clemencia Rodríguez, más conocida como ‘Tutina’ de Santos.

Esa no es la única cosa que la esposa del expresidente ha contado en las últimas semanas desde el perfil de él. También estuvo hablando junto con su marido cómo se conocieron; fue durante un cumpleaños del exmandatario.

Asimismo, se refirió a lo qué tiene que hacer la mujer que quiera casarse con alguno de sus hijos, Martín o Esteban, entre otros temas de su vida familiar.

Aquí el video sobre lo que expresó ‘Tutina’, hace algunos días, de su incomodidad de que le dijeran primera dama cuando Santos era Presidente de Colombia, y los otros dos detalles sobre su esposo y sus herederos.