La presentadora Carolina Soto le preguntó al artista: “¿Ve, ‘Sebas’, y esta vez la moda ya no es la camisa hasta acá [señala arriba del ombligo]?”, teniendo en cuenta que en las audiciones no ha aparecido mostrando pecho y en otras pintas para el concurso que ha adelantado en redes, tampoco.

En ese momento, Yatra confirmó que no y dio esta explicación, con una imitación jocosa y paisa de sus familiares: “Sabes qué, me regañaron en la casa y mis tíos ya me dijeron: ‘Sebitas, mirá, no más camiseta abierta, eso aquí en Medellín la gente está hablando que mucha camiseta abierta’”.

Sin embargo, no se descarta que en una que otra oportunidad el intérprete de ‘Traicionera’ decida regresar a las pintas que tanto dieron de qué hablar en la temporada pasada de ‘La voz kids’ (en esta han sido su baile al ritmo de música llanera y sus caídas y muecas por las que lo han vuelto memes).

Por ahora, más allá de la pinta, el jurado sigue enfocado en ganar de nuevo el reality (en la edición 2018 salió triunfante con ‘JuanSe’) por lo que ha hecho hasta lo imposible por quedarse con los participantes que le parecen los más destacados de las audiciones.

Asimismo, está centrado en su carrera artística que no solo incluye el lanzamiento de su disco ‘Fantasía’ el otro mes, sino de una canción que tendrá el nombre de una mujer que empieza por ‘C’ y se estrenará el 22 de marzo, reveló Yatra en el matutino de Caracol.