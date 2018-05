Cediel, que se caracteriza por sus sensuales bailes en redes sociales, respondió a la foto que causó polémica afirmando:

“Yo soy humana y yo me saco mocos, si tú no te sacas los mocos, ¡oh my god! ¿De qué planeta eres?”.

Además Jessica aclaró:

“Ahora la foto es intencional, no crean pues que yo me saco el moco, obviamente lo hago con humor porque me gusta reírme, divertirme y me vale hongo lo que puedan pensar, porque todo el mundo lo hace”.