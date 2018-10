View this post on Instagram

Hoy cumple años mi madre, la mamá, abuela y bisabuela mas valiente que conozco, no por que a estas alturas de la vida haya saltado en paracaídas, escalado la cumbre más alta del Cocuy o se haya montado en una bicicleta sobre un cable a 50 mts de altura. Mi mamá es la mujer más valiente que conozco, por qué renunció a todo por amor, y sin nada más en los bolsillos, que ese amor que se tenian, junto a mi padre construyó un hogar, en el que a pesar de todo, al final nunca faltó nada, y en el que cuando la vida la puso a prueba, enfrentó la marea, siempre con una sonrisa en la boca y tratando de que no viéramos sus lágrimas. Esa es mi vieja. Feliz cumpleaños mamá.