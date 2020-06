View this post on Instagram

Celebrar mi primer Día del padre contigo @luisafernandaw me llena de mucho sentimiento, quiero que sepas que lo amo sin tenerlo en mis brazos, lo siento sin tenerlo dentro de mi, y lo espero con todas las ansias de mi ser. Al mismo tiempo mi mayor regalo hoy Día del padre, es mi Primer HIJO. FELIZ DÍA A TODOS LOS PAPÁS DEL MUNDO.