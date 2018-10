Cuando se presentó ‘Víctor Manuelle’ interpretando ‘Por ella’, Pipe Bueno se extendió en que no le gustaba el look del participante e incluso se molestó cuando el imitador lo interrumpió con un comentario. Para Pipe, ‘Víctor Manuelle’ no se llamó.

En el caso de ‘Alejandra Guzmán’, un varón se vistió de mujer para tratar de imitar a la cantante mexicana y fue destrozado por las críticas de Amparo, que lo trató de “mamarracho”, y César Escola, que dijo que era una caricatura de la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Pipe Bueno dijo que sí le quería dar la oportunidad. Por supuesto, ‘Guzmán’ no pasó a la siguiente ronda.

Con ‘Yuri’, los jurados César Escola y Amparo Grisales dijeron que sí se llamaba, y una vez más Pipe estuvo en desacuerdo con su voto negativo por la imitadora, que finalmente sí pasó.

El venezolano ‘Nacho’ fue el cuarto personaje en el que Pipe Bueno fue en contravía de sus compañeros, quienes descalificaron a ‘Nacho’.