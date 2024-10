Peter Manjarrés es uno de los cantantes más exitosos y respetados del vallenato en Colombia y tiene un gran reconocimiento a nivel internacional. Ha dejado en alto este género e incluso ha ganado dos premios Latin Grammy que confirman su talento y destacada trayectoria.

Este músico, también conocido como ‘El Caballero del Vallenato’, hace parte de la élite de la música, no obstante, no es un secreto que en el pasado protagonizó una acalorada discusión con Silvestre Dangond y todavía se cree que existe algún tipo de rivalidad.

Recientemente, en medio de una entrevista, Peter decidió hablar sobre este tema sin filtro alguno y dio su opinión del intérprete de ‘Las Locuras Mías’.

En primer lugar, aclaró dudas que había sobre una de discusiones más sonadas que protagonizo con Dangond:

Acto seguido, Peter Manjarres, de 50 años, comentó que en realidad tienen una amistad especial, disfrutan del gran éxito que alcanzaron con el pasar del tiempo e inclusive se ríen del pasado. De igual forma, recordó que durante una presentación en Valledupar, Silvestre le expresó su admiración y confesó que fue fuente de inspiración, aunque “él siempre ha sido muy competitivo”.

“Lo que me gusta es que él me respeta a mí, y eso me parece bonito, porque el respeto se ha perdido en las nuevas generaciones… Esa vaina me gusta porque hay respeto de ambos… A pesar de que me dijo ‘mar…’ en esa época”, destacó entre risas sobre la discusión que tuvieron en Ciénaga en 2004, cuando este lo señaló de “solapado”.